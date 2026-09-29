Bea Cukai & Polres Langsa Bongkar Peredaran 46,6 Kg Sabu-Sabu Jaringan Lintas Negara

jpnn.com, LANGSA - Kerja sama Satresnarkoba Polres Langsa, Polda Aceh dan Bea Cukai Langsa kembali membuahkan hasil.

Dalam sebuah operasi gabungan (joint investigation), kedua instansi berhasil membongkar peredaran sabu-sabu seberat 46,6 kilogram yang diduga bagian dari jaringan narkotika lintas negara asal Malaysia.

Bea Cukai Langsa bersinergi dengan Polres Langsa melalui Operasi Gabungan dan berhasil mengungkap jaringan peredaran jaringan peredaran narkotika jenis sabu-sabu dengan barang bukti mencapai 46,6 kilogram.

Pengungkapan itu diumumkan dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolres Langsa AKBP Hyrowo di Aula Adhi Pradana Polres Langsa, Senin (28/9) siang.

Kepala Kantor Bea Cukai Langsa Dwi Harmawanto turut hadir dalam acara tersebut.

Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan pada 18 September 2026.

"Sehari kemudian, tim gabungan meringkus seorang tersangka berinisial M (33), warga Aceh Utara, di Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur," ungkap Hyrowo.

Dari tangan tersangka, petugas menyita 44 paket besar sabu-sabu dengan berat total 46,6 kilogram, sebuah mobil, dan satu unit telepon genggam.