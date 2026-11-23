jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai bersama Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dalam jumlah besar di wilayah Pekanbaru, Riau.

Melalui joint operation yang dilaksanakan pada 11–13 November 2026, tim gabungan mengamankan barang bukti berupa 378 kilogram metamfetamina (sabu), 200.252 butir ekstasi mengandung MDMA, dan 11.752 cartridge vape berisi cairan etomidate.

Lima orang warga negara Indonesia (WNI) turut diamankan dalam pengungkapan tersebut.

Penindakan itu berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan pemasukan narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) dari Malaysia menuju Bengkalis, Riau.

Barang tersebut diduga akan diangkut menggunakan kendaraan roda empat jenis sport utility vehicle (SUV) melalui jalur darat menuju Pekanbaru.

Bea Cukai dan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri membentuk tim gabungan untuk melaksanakan operasi pengawasan NPP. Pada Jumat (13/11), tim gabungan mengamankan dua kendaraan yang diduga digunakan untuk mengangkut narkotika.

Pengamanan dilakukan di dua lokasi, yaitu Jalan Bunga Raya No. 4, Kelurahan Tengkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dan Gerbang Tol Pekanbaru-Dumai.

Dari pemeriksaan terhadap kedua kendaraan tersebut, petugas menemukan seluruh barang bukti narkotika dan mengamankan lima orang yang terlibat untuk pemeriksaan serta pengembangan perkara lebih lanjut.