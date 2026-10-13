Bea Cukai-Polri Bongkar Penyelundupan 4 Kg Sabu-Sabu di Terminal Ferry Tanjungbalai

jpnn.com, TANJUNGBALAI - Bea Cukai Teluk Nibung dan Polres Tanjung Balai bersinergi menggagalkan penyelundupan 4.000 gram narkotika jenis sabu asal Malaysia.

Penindakan itu terjadi di Terminal Kedatangan Ferry International Teluk Nibung, Tanjungbalai, Sumatera Utara pada Sabtu (10/10).



Mulanya, petugas Bea Cukai Teluk Nibung yang melakukan pengawasan dan pelayanan kedatangan internasional dari Port Dickson Malaysia mendapati kecurigaan pada dinding sebuah tas koper bawaan penumpang berdasarkan hasil pencitraan alat peminda (X-ray).

Atas termuan tersebut, petugas segera melakukan pemeriksaan mendalam bersama anggota Satrenarkoba Polres Tanjungbalai.

Hasilnya, petugas menemukan 8 bungkusan plastik bening berisi kristal putih yang disembuyikan dalam dinding koper.

Terhadap bungkusan tersebut segera dilakukan pengujian dengan alat uji natkoba, dan hasilnya positif methampethamine (sabu) dengan berat total 4.000 gram.

Atas temuan tersebut, petugas mengamankan seorang penumpang WNI asal Medan berinisial DQ (21 tahun) yang diketahui berstatus sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Prov Aceh.

Petugas juga mengamankan pelaku beserta seluruh barang bukti berupa 4.000 gram methampethamine, 1 tas koper, handphone, tiket, dan paspor.

Seluruhnya diserahterimakan kepada Polres Tanjungbalai untuk kepentingan pengembangan dan proses lebih lanjut Akibat perbuatannya, tersangka diduga melanggar Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dan Undang - Undang no 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang -Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.