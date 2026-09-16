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Bea Cukai Pontianak Fasilitasi Misi JS Kunisaki Jepang Padamkan Karhutla Kalbar

Bea Cukai Pontianak Fasilitasi Misi JS Kunisaki Jepang Padamkan Karhutla Kalbar
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Bea Cukai Pontianak memfasilitasi proses importasi barang yang diangkut kapal Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) JS Kunisaki di Terminal Kijing, Kalimantan Barat pada Kamis (10/9). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, PONTIANAK - Bea Cukai Pontianak memfasilitasi proses importasi barang yang diangkut kapal Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) JS Kunisaki di Terminal Kijing, Kalimantan Barat pada Kamis (10/9).

Kapal JS Kunisaki membawa tiga helikopter CH-47 Chinook beserta berbagai sarana, kendaraan, dan peralatan pendukung yang akan digunakan dalam operasi water bombing untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar).

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Pontianak Abraham Tarigan mengungkapkan dalam mendukung kelancaran misi tersebut, Bea Cukai turut berperan melalui pemberian fasilitas kepabeanan terhadap sarana dan peralatan yang dibawa.

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“Fasilitasi ini menjadi bagian dari pelayanan Bea Cukai untuk mendukung kelancaran proses kedatangan dan penanganan kebutuhan operasional misi,” ujar Abraham.

Sejalan dengan fungsi pelayanan dan pengawasan, petugas Bea Cukai turut melaksanakan pemeriksaan terhadap barang, sarana, dan peralatan yang dibawa JS Kunisaki.

Proses tersebut dilakukan secara tertib dan terkoordinasi bersama pihak terkait dengan tetap memperhatikan ketentuan kepabeanan yang berlaku.

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Menurut Abraham, sinergi berbagai pihak menjadi bagian penting dalam memastikan sarana dan peralatan pendukung dapat segera dimanfaatkan untuk kebutuhan operasi di lapangan.

“Melalui pelayanan dan fasilitasi kepabeanan, Bea Cukai Pontianak turut mendukung kelancaran misi kemanusiaan dalam upaya penanganan Karhutla di Kalimantan,” pungkasnya. (mrk/jpnn)

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Fasilitasi importasi barang menjadi bagian dari pelayanan Bea Cukai Pontianak untuk mendukung pemadaman karhutla Kalbar


Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

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