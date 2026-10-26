Bea Cukai Purwakarta Sita 225 Ribu Batang Rokok Ilegal Lewat Penindakan di Tol Cipali
jpnn.com, PURWAKARTA - Bea Cukai Purwakarta mengamankan 225 ribu batang rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai di Jalan Tol Cipali KM 93, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Jumat (23/10).
Penindakan dilaksanakan Tim Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Purwakarta terhadap bus antarkota yang diketahui menuju Tangerang.
Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Abdul Rasyid mengungkapkan penindakan bermula dari informasi intelijen mengenai pengangkutan rokok ilegal yang melintasi wilayah kerja instansi yang dipimpinnya.
Menindaklanjuti informasi tersebut, tim melakukan pemantauan dan pembuntutan (tailing) di Tol Cipali arah Jakarta hingga menemukan kendaraan yang sesuai dengan informasi.
"Petugas kemudian menghentikan dan memeriksa bus tersebut serta menemukan rokok ilegal tanpa pita cukai,” ungkapnya.
Dari hasil pemeriksaan, petugas mengamankan 225 ribu batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp326.250.000 dan potensi kerugian penerimaan negara mencapai Rp167.850.000.
Saat ini, seluruh barang hasil penindakan telah diamankan di Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk menjalani penelitian lebih lanjut dan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rasyid menegaskan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal akan terus dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan pengawasan pada titik-titik distribusi yang berpotensi dimanfaatkan untuk mengirimkan barang ilegal.
Bea Cukai Purwakarta menyita 225 ribu batang rokok ilegal yang diangkut bus antarkota lewat penindakan di Tol Cipali
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