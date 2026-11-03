Bea Cukai Purwakarta Sita Rokok dan MMEA Ilegal Senilai Rp678 Juta dalam 3 Penindakan

jpnn.com, PURWAKARTA - Bea Cukai Purwakarta menyita 438.200 batang rokok ilegal dan 28,8 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal dalam tiga penindakan yang dilaksanakan pada 26–29 Oktober 2026.

Nilai barang seluruhnya diperkirakan mencapai Rp678 juta dengan potensi kerugian negara sebesar Rp355 juta.

Penindakan pertama terjadi pada Senin (26/10) oleh Bea Cukai Purwakarta bersama Satpol PP Kabupaten Subang.

Berdasarkan informasi masyarakat, tim gabungan melakukan operasi di sebuah warung di wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Dari lokasi tersebut, petugas menemukan dan mengamankan 13 ribu batang rokok yang tidak dilekati pita cukai.

Kemudian pada Rabu (28/10), Bea Cukai Purwakarta kali ini menindak 64 ribu batang rokok ilegal yang diangkut dalam bus umum di KM 93 Tol Cipali arah Jakarta.

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Penindakan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal yang memanfaatkan jalur transportasi antardaerah.

Terakhir, penindakan ketiga terjadi di sebuah pusat distribusi (main hub) jasa ekspedisi di wilayah Karawang, Jawa Barat pada Kamis (29/10).