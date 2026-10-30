Bea Cukai Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Terdampak Karhutla di Kalteng

jpnn.com, KALIMANTAN TENGAH - Bea Cukai Sampit besama Kantor Pelayanan Pajak Sampit, serta KPPN Kelas II Sampit menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak musibah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah (23/10).

Bantuan air bersih yang dinisiasi Bea Cukai Sampit ini adalah bentuk respons cepat atas kondisi darurat kekeringan dan krisis air bersih yang dialami oleh sebagian warga akibat kabut asap serta dampak ikutan karhutla di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kali ini, bantuan air bersih didistribusikan langsung ke permukiman warga di empat desa/kelurahan yang mengalami kesulitan akses air bersih akibat sumur mengering dan menurunnya kualitas air sumur akibat dampak karhutla.

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Keempat lokasi ini adalah Kelurahan Sawahan, Mentawa Baru Hulu, Ketapang dan Desa Telaga Baru.

Kepala Kantor Bea Cukai Sampit, Agus Dwi Setia Kuncoro, berharap bahwa bantuan ini dapat menopang kebutuhan air bersih harian warga baik untuk keperluan konsumsi sementara, memasak, maupun sanitasi keluarga.

“Semoga bantuan air bersih ini dapat meringankan beban masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada seluruh pihak, sehingga bantuan ini terdistribusi dan berjalan dengan lancar,” ungkapnya.

Melalui aksi solidaritas ini, Kemenkeu Satu Sampit berharap kondisi lingkungan segera pulih sepenuhnya, penanganan karhutla dapat berjalan semakin optimal, dan masyarakat yang terdampak senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi situasi darurat ini. (jpnn)