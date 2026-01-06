menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Bea Cukai Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke Gampong Babah Krueng

Bea Cukai Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke Gampong Babah Krueng

Bea Cukai Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke Gampong Babah Krueng
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bea Cukai Lhokseumawe melalui tim relawan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Gampong Babah Krueng. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, ACEH UTARA - Bea Cukai Lhokseumawe melalui tim relawan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Gampong Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, pada Selasa (30/12).

Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak banjir yang melanda wilayah tersebut pada akhir November lalu.

Koordinator Tim Relawan Bea Cukai Lhokseumawe, Vicky Fadian menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mendukung pemulihan masyarakat pascabencana.

Baca Juga:

“Pemulihan tidak bisa berlangsung dalam waktu singkat. Kami hadir untuk memberi dukungan agar masyarakat tetap mendapatkan bantuan di tengah proses tersebut,” ujarnya.

Dia menambahkan bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok yang diberikan langsung kepada warga.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, khususnya bagi warga yang masih terdampak dan sedang menjalani proses pemulihan lingkungan serta perbaikan rumah secara bertahap.

Baca Juga:

Vicky menuturkan bahwa berdasarkan hasil pantauan di lapangan, aktivitas warga mulai kembali berjalan meski belum sepenuhnya pulih.

Sejumlah rumah masih mengalami kerusakan, dan lingkungan sekitar masih dalam tahap pembersihan.

Bea Cukai Lhokseumawe melalui tim relawan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Gampong Babah Krueng.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI