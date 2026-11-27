Bea Cukai Salurkan Bantuan Perlengkapan Sekolah kepada Masyarakat Kampung Ayuka
jpnn.com, MIMIKA - Kantor Bea Cukai Timika menggadakan kegiatan sosial bertajuk program CAHAYA (Customs Action for Humanity and Youth Awareness) di Kampung Ayuka, Kabupaten Mimika, pada Kamis (19/11).
Dalam kegiatan itu, Bea Cukai Timika menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi anak-anak sekolah dasar (SD) serta 80 paket sembako untuk masyarakat setempat.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Bea Cukai Timika Yudi Amirullah tersebut merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai untuk hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tidak hanya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepabeanan dan cukai, tetapi juga melalui kontribusi sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, bantuan perlengkapan sekolah disalurkan kepada anak-anak SD di Kampung Ayuka.
Bantuan yang berasal dari para donatur ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar sekaligus menumbuhkan semangat anak-anak untuk terus mengenyam pendidikan dan meraih cita-cita.
Dukungan terhadap pendidikan dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda, khususnya di wilayah pesisir Mimika, untuk mengembangkan potensi dan mempersiapkan masa depan.
Selain menyasar sektor pendidikan, Bea Cukai Timika juga menyalurkan 80 paket sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Setiap paket berisi beras, mi instan, telur, dan kopi.
Kantor Bea Cukai Timika menggadakan kegiatan sosial bertajuk program CAHAYA (Customs Action for Humanity and Youth Awareness) di Kampung Ayuka.
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