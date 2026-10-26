Bea Cukai Samarinda Musnahkan BKC Ilegal Senilai Rp1,97 Miliar, Ada Rokok dan MMEA

jpnn.com, SAMARINDA - Bea Cukai Samarinda memusnahkan barang yang menjadi milik negara (BMMN) hasil penindakan di bidang cukai dengan nilai mencapai Rp1,97 miliar.

Barang yang dimusnahkan meliputi 986.283 batang rokok ilegal, 2.429 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal, dan 8.400 mililiter cairan rokok elektrik ilegal.

Pemusnahan ini merupakan bagian dari upaya menekan peredaran barang kena cukai ilegal sekaligus melindungi masyarakat dan mengamankan penerimaan negara.

Barang tersebut merupakan hasil 458 penindakan yang dilakukan selama Januari hingga Juli 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 219 penindakan menyasar rokok ilegal, 238 penindakan terhadap MMEA ilegal, dan satu penindakan terhadap cairan rokok elektrik ilegal.

Total nilai barang yang dimusnahkan tercatat sebesar Rp1.968.396.700.

Baca Juga: Bea Cukai Fakfak Menyalurkan Bantuan Air Bersih untuk Masyarakat Terdampak Kekeringan

Pemusnahan diawali secara simbolis di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Timur dan Utara pada Jumat (23/10).

Kemudian dilanjutkan dengan pembakaran di PT Orimba Alam Kreasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.