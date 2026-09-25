Bea Cukai Sangatta Musnahkan BKC Ilegal Senilai Ratusan Juta Hasil Penindakan di 2025

jpnn.com, SANGATTA - Bea Cukai Sangatta memusnahkan 398.512 batang rokok ilegal dan 45 botol atau 22,5 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) hasil penindakan di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Pemusnahan barang yang menjadi milik negara (BMMN) tersebut dilakukan pada Selasa (09/06) dan merupakan tindak lanjut atas 116 kali penindakan sepanjang 2025.

Dari keseluruhan barang yang dimusnahkan, nilai barang mencapai Rp 602.720.320.

Sementara itu, penindakan tersebut berhasil menyelamatkan potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp 393.100.609.

Selain itu, Bea Cukai Sangatta telah mengenakan dan menyetorkan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 127.761.000 ke kas negara.

Kepala Kantor Bea Cukai Sangatta Bambang Heru Suhartono mengungkapkan pemusnahan tersebut merupakan bagian dari pengawasan Bea Cukai terhadap peredaran barang kena cukai ilegal sekaligus bentuk pertanggungjawaban atas barang hasil penindakan yang telah ditetapkan sebagai BMMN.

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“Pemusnahan ini tidak hanya sebagai tindak lanjut atas hasil penindakan, tetapi juga sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat,” ungkap Bambang dalam keterangannya, Jumat (25/9).

Bambang mengatakan upaya pemberantasan barang kena cukai (BKC) ilegal juga dilakukan melalui sinergi Bea Cukai dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, serta aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya.