menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Bea Cukai Sebut Kebumen Berpotensi Jadi Pusat Produksi Kerajinan Serat Alam Unggulan

Bea Cukai Sebut Kebumen Berpotensi Jadi Pusat Produksi Kerajinan Serat Alam Unggulan

Bea Cukai Sebut Kebumen Berpotensi Jadi Pusat Produksi Kerajinan Serat Alam Unggulan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelepasan ekspor perdana kerajinan serat alam dengan tujuan Amerika Serikat yang dilaksanakan PT Agrominafiber Java Indonesia pada Selasa (16/9). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, KEBUMEN - Bea Cukai Cilacap memberikan dukungan penuh atas ekspor perdana produk kerajinan serat alami yang dilaksanakan PT Agrominafiber Java Indonesia.

Salah satunya dengan kehadiran Plt Kepala Kantor Bea Cukai Cilacap Dwijanto Wahjudi saat pelepasan ekspor yang digelar di Kebumen Muhammadiyah Center pada Selasa (16/9).

Dalam kesempatan itu, PT Agrominafiber Java Indonesia resmi melepas ekspor perdana sebanyak enam kontainer berisi 9.430 buah kerajinan ke Amerika Serikat.

Baca Juga:

Adapun nilai transaksi dari ekspor tersebut mencapai USD 57.200 atau sekitar Rp 900 juta.

Produk yang diekspor didominasi keranjang berbahan serat alam, seperti pelepah pisang dan pandan, hasil karya lebih dari 70 pengrajin dari desa-desa di wilayah Kebumen dan sekitarnya.

Menariknya, kegiatan produksi ini banyak melibatkan tenaga kerja perempuan dan pemuda lokal.

Baca Juga:

Sebab, selain mendorong pertumbuhan ekspor, juga berperan besar dalam pemberdayaan masyarakat.

Dwijanto menegaskan langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Nomor 3, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

Plt Kepala Kantor Bea Cukai Cilacap Dwijanto Wahjudi sebut Kebumen berpotensi menjadi salah satu pusat produksi kerajinan serat alam unggulan di Indonesia

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI