Bea Cukai Sebut Kesepakatan Ini Siap Perkuat Ekspor RI & Percepat Arus Barang di ASEAN
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia terus memperkuat posisinya dalam rantai perdagangan regional melalui implementasi ASEAN Authorized Economic Operator Mutual Recognition Arrangement (AAMRA).
AAMRA merupakan kesepakatan antar-otoritas kepabeanan negara-negara ASEAN untuk saling mengakui status Authorized Economic Operator (AEO).
Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem perdagangan kawasan yang lebih aman, efisien, dan kompetitif.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menjelaskan AAMRA merupakan bentuk nyata kerja sama kepabeanan regional yang mengacu pada standar internasional World Customs Organization SAFE Framework of Standards (WCO SAFE FoS).
Standar ini menekankan pentingnya keamanan sekaligus kelancaran rantai pasok global.
“Melalui AAMRA, negara-negara ASEAN saling memberikan pengakuan terhadap pelaku usaha terpercaya sehingga proses perdagangan dapat berlangsung lebih cepat dan lebih pasti,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (6/5).
Program AEO sendiri merupakan bentuk kemitraan antara otoritas kepabeanan dan dunia usaha.
Perusahaan yang memenuhi standar kepatuhan, keamanan, dan tata kelola yang baik berhak memperoleh berbagai fasilitas kepabeanan.
AAMRA merupakan bentuk nyata kerja sama kepabeanan regional yang mengacu pada standar internasional WCO SAFE FoS
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Terima Kunjungan Mahasiswa UPN Veteran, Bea Cukai Tanjung Priok Kenalkan Aktivitas Kepabeanan
- Bea Cukai Kenalkan Dunia Kepabeanan dan Cukai ke Siswa SMA di 3 Kota
- Pantau Produksi Sigaret Mesin di Daerah Ini, Bea Cukai Pastikan Kepatuhan Pelaku Usaha
- Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Mempenalkan Dunia Kepabeanan ke Siswa SMA di 3 Kota
- Bea Cukai Purwakarta Amankan Paket Berisi 205.200 Batang Rokok Ilegal di Karawang
- Ekspor Industri Tuna RI Capai USD1 Miliar