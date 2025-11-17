Bea Cukai Sebut Optimalisasi Fasilitas MITA dan KEK Beri Dampak Positif Bagi Industri

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai meningkatkan dukungan bagi industri yang menggunakan berbagai fasilitas kepabeanan, baik melalui program Mitra Utama Kepabeanan (MITA) maupun lewat pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dua kegiatan yang berlangsung di Surabaya dan Bintan menunjukkan peran Bea Cukai dalam memastikan fasilitas diberikan secara tepat sasaran, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha serta masyarakat luas melalui peningkatan efisiensi, kepastian usaha dan kemudahan operasional.

Pada Kamis (16/11), Bea Cukai Tanjungpinang menerbitkan delapan keputusan penetapan pendayagunaan sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) bagi pelaku usaha di KEK Galang Batang, Bintan.

Penetapan ini merupakan implementasi dari PER-24/BC/2023 yang mewajibkan seluruh pelaku usaha di KEK untuk menerapkan sistem pencatatan yang terintegrasi guna mendukung transparansi dan pengawasan arus barang.

Proses penerbitan keputusan dilakukan melalui tahapan sistematis, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan lokasi, verifikasi dokumen, hingga pemaparan proses bisnis di hadapan Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Administrator KEK.

Adapun perusahaan yang ditetapkan, meliputi PT Tidezen New Textile Materials, PT Ever Profit Industrial Indonesia, PT Bintan Harbour Energy, PT Cahaya Kota Nusantara, PT Bukit Batu Mulia, PT Solid Tambang Indonesia, PT Solid Petro Indonesia, dan PT Prigrand Bintan Indonesia.

Pelaku usaha tersebut kini diwajibkan melakukan pencatatan dan pelaporan secara langsung melalui IT Inventory setiap terjadi perubahan persediaan, sekaligus mematuhi seluruh ketentuan di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan.

Pada Selasa dan Rabu, 28–29 Oktober 2025, Bea Cukai Tanjung Perak melaksanakan monitoring kepatuhan terhadap PT Sorini Agro Asia Corporindo, perusahaan penerima fasilitas MITA.