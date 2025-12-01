menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Bea Cukai Sebut Pemberian Fasilitas Kepabeanan Memperkuat Daya Saing Industri Nasional

Bea Cukai Sebut Pemberian Fasilitas Kepabeanan Memperkuat Daya Saing Industri Nasional

Bea Cukai Sebut Pemberian Fasilitas Kepabeanan Memperkuat Daya Saing Industri Nasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Perdagangan Budi Santoso saat melepas ekspor produk PT Frisian Flag Indonesia (FFI) ke pasar Malaysia dan Filipina. FFI merupakan salah satu perusahaan yang mendapatkan status AEO dari Bea Cukai. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta Akhmad Rofiq menegaskan pentingnya dukungan pemerintah melalui pemberian fasilitas kepabeanan, termasuk authorized economic operator (AEO), bagi pelaku industri.

Dia mengungkapkan selain mendorong pertumbuhan investasi di daerah, pemberian fasilitas kepabeanan juga dapat mendorong ekspor dengan menurunkan biaya logistik dan biaya produksi.

"Hal ini pada akhirnya akan memperkuat daya saing industri nasional,” ungkap Akhmad Rofiq.

Baca Juga:

Akhmad Rofiq menyampaikan itu di acara pelepasan ekspor produk PT Frisian Flag Indonesia (FFI) ke pasar Malaysia dan Filipina pada Selasa, 30 September 2025.

Dia menyampaikan status AEO yang dimiliki FFI merupakan bentuk pengakuan atas kepatuhan perusahaan terhadap standar keamanan dan prosedur bisnis internasional.

"Dengan fasilitas ini, proses ekspor menjadi lebih cepat, efisien, dan dipercaya oleh mitra dagang global," terangnya.

Baca Juga:

Akhmad Rofiq juga menegaskan keberhasilan ekspor FFI menjadi bukti nyata peran Bea Cukai dalam memastikan kelancaran layanan kepabeanan.

"Bea Cukai terus berkomitmen memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik agar produk Indonesia mampu bersaing di pasar global," tegasnya.

Pemberian fasilitas kepabeanan, termasuk AEO bagi pelaku industri seperti PT FFI akan memperkuat daya saing industri nasional

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI