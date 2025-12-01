Bea Cukai Sebut Pemberian Fasilitas Kepabeanan Memperkuat Daya Saing Industri Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta Akhmad Rofiq menegaskan pentingnya dukungan pemerintah melalui pemberian fasilitas kepabeanan, termasuk authorized economic operator (AEO), bagi pelaku industri.
Dia mengungkapkan selain mendorong pertumbuhan investasi di daerah, pemberian fasilitas kepabeanan juga dapat mendorong ekspor dengan menurunkan biaya logistik dan biaya produksi.
"Hal ini pada akhirnya akan memperkuat daya saing industri nasional,” ungkap Akhmad Rofiq.
Akhmad Rofiq menyampaikan itu di acara pelepasan ekspor produk PT Frisian Flag Indonesia (FFI) ke pasar Malaysia dan Filipina pada Selasa, 30 September 2025.
Dia menyampaikan status AEO yang dimiliki FFI merupakan bentuk pengakuan atas kepatuhan perusahaan terhadap standar keamanan dan prosedur bisnis internasional.
"Dengan fasilitas ini, proses ekspor menjadi lebih cepat, efisien, dan dipercaya oleh mitra dagang global," terangnya.
Akhmad Rofiq juga menegaskan keberhasilan ekspor FFI menjadi bukti nyata peran Bea Cukai dalam memastikan kelancaran layanan kepabeanan.
"Bea Cukai terus berkomitmen memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik agar produk Indonesia mampu bersaing di pasar global," tegasnya.
Pemberian fasilitas kepabeanan, termasuk AEO bagi pelaku industri seperti PT FFI akan memperkuat daya saing industri nasional
