Bea Cukai Serahkan Hibah 1.400 Karton Nampan Makanan ke 3 Yayasan, Ini Daftarnya

jpnn.com, SEMARANG - Bea Cukai Tanjung Emas menghibahkan Barang Milik Negara (BMMN) kepada beberapa yayasan di Semarang pada Kamis (15/01).

Kepala Bea Cukai Tanjung Emas Tri Utomo Hendro Wibowo menegaskan hibah BMMN merupakan bentuk tanggung jawab dalam memastikan pengelolaan aset negara berjalan secara transparan dan bermanfaat.

“Hibah ini adalah wujud komitmen kami dalam mengelola Barang Milik Negara secara akuntabel sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” tegas Tri.

Baca Juga: Bea Cukai Perkuat Sinergi UMKM Banten Tembus Pasar Global Lewat FGD Klinik Ekspor

Prosesi serah terima hibah dipimpin langsung Tri Utomo Hendro Wibowo dan dihadiri perwakilan Kodam IV/Diponegoro serta para pimpinan yayasan penerima hibah. Adapun lembaga yang menerima hibah BMMN tersebut, yaitu Yayasan Darul Karim Semarang, Yayasan Rumpun Diponegoro, dan Yayasan Sindoro Cibus Senaputra.

Barang hibah yang diserahkan berupa foodtray dengan jumlah keseluruhan lebih dari 1.400 karton.

Perinciannya, Yayasan Darul Karim Semarang menerima sebanyak 1.131 karton foodtray, Yayasan Rumpun Diponegoro menerima 220 karton foodtray atau setara dengan 11.000 unit, sedangkan Yayasan Sindoro Cibus Senaputra menerima 75 karton foodtray.

Baca Juga: Bea Cukai Fasilitasi Konser Dream Theater 40th Anniversary Tour 2026 Lewat ATA Carnet

“Seluruh barang hibah tersebut diserahkan setelah melalui proses penilaian, persetujuan, dan penetapan sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN yang berlaku,” jelas Tri.

Lebih lanjut, dia berharap agar barang hibah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masing-masing yayasan penerima.