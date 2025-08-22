menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kep. Bangka Belitung » Bea Cukai Siap Berkolaborasi dalam Akselerasi Ekspor Komoditas Unggulan Bangka Belitung

Bea Cukai Siap Berkolaborasi dalam Akselerasi Ekspor Komoditas Unggulan Bangka Belitung

Bea Cukai Siap Berkolaborasi dalam Akselerasi Ekspor Komoditas Unggulan Bangka Belitung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bea Cukai Pangkalpinang turut melepas komoditas ekspor unggulan Kepulauan Bangka Belitung ke empat negara, yakni Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Australia. Kegiatan tersebut berlangsung di Pelabuhan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang pada Jumat (8/8). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BANGKA BELITUNG - Bea Cukai Pangkalpinang siap mendukung penuh pelayanan ekspor dari sisi kepabeanan dan siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam akselerasi ekspor komoditas unggulan Bangka Belitung.

Kesiapan itu disampaikan Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalpinang Junanto Kurniawan.

"Jika para pelaku usaha atau pengguna jasa ingin bertanya dan berkonsultasi lebih lanjut tentang prosedur kepabeanan untuk ekspor, kami siap memberikan edukasi dan konsultasi melalui program klinik ekspor," ujar Junanto.

Baca Juga:

Sebagai informasi, Bea Cukai Pangkalpinang turut melepas komoditas ekspor unggulan Kepulauan Bangka Belitung ke empat negara, yakni Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Australia.

Acara tersebut berlangsung di Pelabuhan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang pada Jumat (8/8).

Komoditas ekspor tersebut berupa 51 ton lada dengan nilai ekspor sebesar Rp 8,1 miliar dan 89,5 ton komoditas pertanian dengan nilai ekspor sebesar Rp 3,2 miliar.

Baca Juga:

Kedua komoditas tersebut merupakan produk unggulan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Junanto mengatakan pelepasan ekspor ini merupakan wujud kolaborasi antarinstansi dan pemerintah daerah dalam mendukung akselerasi ekspor.

Bea Cukai Pangkalpinang turut melepas komoditas ekspor unggulan Kepulauan Bangka Belitung ke empat negara, yakni Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Australia

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI