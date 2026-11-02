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Bea Cukai Sidoarjo Musnahkan Rokok Ilegal Senilai Lebih dari Rp9,3 Miliar di Malang

Bea Cukai Sidoarjo Musnahkan Rokok Ilegal Senilai Lebih dari Rp9,3 Miliar di Malang
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Bea Cukai Sidoarjo musnahkan 6,2 juta batang rokok ilegal di PT Tri Surya Plastik, Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Kamis (29/10). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Sidoarjo musnahkan 6,2 juta batang rokok ilegal yang sebagian besar tidak dilekati pita cukai di PT Tri Surya Plastik, Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Kamis (29/10).

Nilai barang tersebut mencapai lebih dari Rp9,3 miliar dan potensi kerugian negara yang berhasil terselamatkan mencapai lebih dari Rp6 miliar.

Sebagian besar barang tersebut melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

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Pelanggaran atas pasal ini diancam pidana penjara 1 hingga 5 tahun dan/atau denda 2 hingga 10 kali nilai cukai.

"Kami memusnahkan seluruh rokok ilegal tersebut dengan membakarnya di tungku pembakaran khusus. Cara ini kami pilih agar prosesnya berlangsung aman dan terkendali, serta memastikan seluruh barang bukti tidak dapat kembali beredar di masyarakat," kata Kepala Kantor Bea Cukai Sidoarjo Rudy Hery Kurniawan.

Melalui kegiatan ini, Rudy berharap masyarakat semakin sadar akan bahaya peredaran rokok ilegal.

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"Selain merugikan negara, peredaran rokok ilegal juga mengancam persaingan usaha yang sehat," tutupnya. (mrk/jpnn)

Bea Cukai Sidoarjo memusnahkan 6,2 juta batang rokok ilegal semilai lebih dari Rp9,3 miliar di Malang


Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

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