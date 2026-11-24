jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang bersama Pemerintah Kabupaten Malang dan patroli darat memeriksa sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten dan Kota Malang untuk menelusuri keberadaan rokok ilegal, pada Kamis (12/11).

Kegiatan itu merupakan bagian dari operasi gabungan yang dilakukan Bea Cukai.

"Sinergi Bea Cukai Malang dan Pemkab Malang terwujud melalui pelaksanaan operasi rokok ilegal dengan menyisir sejumlah toko di Kecamatan Gondanglegi dan Pagelaran. Dari hasil pemeriksaan, tim gabungan menemukan 233 bungkus atau 4.660 batang rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai," ungkap Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Johan Pandores.

Sebagai perincian, dari Jalan Banyu Anyar III, Kelurahan Ketawang, Kecamatan Gondanglegi, tim gabungan mengamankan 179 bungkus atau 3.580 batang rokok jenis SKM dan SPM.

Kemudian, dari Ganjaran, Kelurahan Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, tim gabungan mengamankan 40 bungkus atau 800 batang jenis SKM.

Terakhir, dari Jalan KH Hasyim Asyari, Kelurahan Brongkal, Kecamatan Pagelaran, tim gabungan mengamankan 14 bungkus atau 280 batang jenis SKM dan SPM.

Bea Cukai Malang kemudian melanjutkan pengawasan rokok ilegal dengan patroli darat bersama Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai di salah satu jasa ekspedisi yang beralamat di Jalan Merdeka Selatan Nomor 5, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan 3.540 bungkus atau 70.720 batang rokok jenis SKM dan SPM berbagai merek tanpa dilekati pita cukai.