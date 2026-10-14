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Bea Cukai Sita 4,2 Juta Batang Rokok Ilegal dan 1,1 Kg Emas di Banjarmasin

Bea Cukai Sita 4,2 Juta Batang Rokok Ilegal dan 1,1 Kg Emas di Banjarmasin
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Bea Cukai Banjarmasin bersama TNI dan Aviation Security (Avsec) Bandara Internasional Syamsudin Noor menindak dua kasus pelanggaran kepabeanan dan cukai pada September 2026. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, BANJARMASIN - Bea Cukai Banjarmasin bersama TNI dan Aviation Security (Avsec) Bandara Internasional Syamsudin Noor menindak dua kasus pelanggaran kepabeanan dan cukai pada September 2026.

Dalam dua penindakan itu, petugas mengamankan 4.230.400 batang rokok ilegal dan emas dengan berat total 1.126,97 gram.

Penindakan pertama berlangsung pada Jumat (25/9) sekitar pukul 03.45 WITA di Jalan Tembus Mantuil, Kota Banjarmasin.

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Dalam operasi tersebut, Bea Cukai Banjarmasin bersinergi dengan Denpom XXII/2 Banjarmasin dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI untuk memeriksa dua truk yang diduga mengangkut rokok ilegal.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kedua truk tersebut membawa 211.600 bungkus atau 4.230.400 batang barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) ilegal dari berbagai merek.

Nilai barang diperkirakan mencapai Rp6.282.144.000,00, dengan potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp4.093.398.496,00.

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Petugas kemudian membawa seluruh barang bukti ke Kantor Bea Cukai Banjarmasin untuk menjalani penelitian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penindakan kedua berlangsung pada Selasa (29/09) sekitar pukul 10.00 WITA di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Bea Cukai Banjarmasin bersama TNI dan Aviation Security (Avsec) Bandara Internasional Syamsudin Noor menindak dua kasus pelanggaran kepabeanan.

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