Bea Cukai Sita Satu Juta Batang Rokok Ilegal dalam Sehari

jpnn.com, BOGOR - Bea Cukai Bogor mengamankan 1.009.004 batang rokok ilegal dalam serangkaian penindakan di Kota Depok dan Kabupaten Bogor pada Rabu (21/10).

Total nilai barang diperkirakan sebesar Rp1,49 miliar, dengan potensi kerugian penerimaan negara dari sektor cukai mencapai Rp752,7 juta.

Kepala Kantor Bea Cukai Bogor Ferry Surfiyanto mengatakan penindakan dilakukan melalui pengawasan langsung di pasar dan pemeriksaan jalur distribusi untuk menekan peredaran rokok ilegal.

Upaya ini sekaligus melindungi masyarakat dan menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi pelaku industri hasil tembakau yang patuh terhadap ketentuan.

“Pengawasan kami lakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat penjualan hingga jalur distribusi logistik. Kami ingin memastikan peredaran rokok ilegal dapat ditekan karena praktik ini tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga merugikan pelaku usaha yang menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan,” ujar Ferry.

Rangkaian penindakan diawali dengan operasi pasar pada siang hari bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok melalui pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT).

Petugas menyisir toko dan warung di dua kecamatan di Kota Depok dan mengamankan 7.004 batang rokok ilegal. Kemudian, pengawasan berlanjut pada malam hari dengan menyasar jalur distribusi melalui perusahaan jasa titipan (PJT).

Di salah satu PJT di Kabupaten Bogor, petugas menemukan 218.000 batang rokok ilegal yang dikirim menggunakan 12 nomor resi.