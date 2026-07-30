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Bea Cukai Soetta Bongkar Penyelundupan 26 Kg Ekstasi

Bea Cukai Soetta Bongkar Penyelundupan 26 Kg Ekstasi
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Kantor Bea Cukai. Ilustrasi. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta membongkar penyelundupan 26 kilogram MDMA atau ekstasi.

Barang haram ini terungkap saat momen X-ray di Bandara Soetta.

Berdasarkan informasi yang diterima, Kamis (30/7/2026), penyelundupan 26 Kg ekstasi tersebut terbongkar di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soetta, Rabu (29/7).

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Informasi menyebutkan pelaku seorang pilot laki-laki berinisial MSO dari sebuah maskapai internasional berkewarganegaraan Malaysia.

Kronologi yang diterima menyebutkan, atas atensi petugas X-ray, petugas Risk Assessment Officer atau RAO penumpang mengarahkan penumpang tersebut ke jalur merah.

Petugas Bea Cukai kemudian melakukan X-ray terhadap barang bawaan sembari penumpang tersebut dibawa ke meja tumbang untuk pemeriksaan.

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Setelah pemeriksaan mendalam, petugas mendapati 14 bungkus pil diduga ekstasi dengan berat 27 kilo gram tersimpan dalam koper.

Petugas juga menemukan 4 gram metamphetamine di dalam tas penumpang.

Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta membongkar penyelundupan 26 kilogram MDMA atau ekstasi.

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