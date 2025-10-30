Bea Cukai Sumbagtim Catat Kinerja Positif di 2025, Terus Perkuat Pelayanan & Pengawasan

menu
Bea Cukai Sumbagtim mencatat kinerja positif pada aspek penerimaan negara, pelayanan dan fasilitas industri, serta pengawasan dan penegakan hukum di sepanjang 2025. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai Sumatera Bagian Timur (Sumbagtim) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran strategis di bidang kepabeanan dan cukai.

Penegasan itu disampaikan dalam momentum satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Sepanjang 2025, Bea Cukai Sumbagtim berhasil menorehkan capaian gemilang pada aspek penerimaan negara, pelayanan dan fasilitas industri, serta pengawasan dan penegakan hukum.

Kinerja ini menjadi kontribusi nyata Bea Cukai terhadap pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang berorientasi pada ketahanan ekonomi dan hilirisasi industri.

Penerimaan Negara Lampaui Target

Hingga Oktober 2025, Bea Cukai Sumbagtim mencatat realisasi penerimaan negara sebesar Rp 759,05 miliar atau 190,12 persen dari target APBN 2025.

Kontributor terbesar berasal dari Bea Keluar (BK) yang terealisasi 307,57 persen dari target, menandakan penguatan ekspor komoditas unggulan daerah.

Selain itu, Bea Masuk (BM) juga menunjukkan tren positif dan berperan menjaga stabilitas penerimaan negara.

