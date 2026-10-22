Bea Cukai Sumbawa Bongkar Modus Baru Peredaran Rokok Ilegal, 230 Ribu Batang Disita
jpnn.com, SUMBAWA - Bea Cukai Sumbawa menggagalkan peredaran 236 ribu batang rokok ilegal dalam truk berpendingin (reefer truck) milik perusahaan ritel ternama.
Penindakan ini terjadi di kawasan Empang Bawah, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa pada Jumat (9/10).
Dalam operasi penindakan tersebut, petugas menyita 236 ribu batang rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin (SKM) tanpa pita cukai (polos).
Dari seluruhnya diperkirakan estimasi nilai barang mencapai Rp353.020.000 dan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp177.592.000.
Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi intelijen mengenai adanya pengangkutan rokok diduga ilegal yang melintasi rute Mataram menuju Sumbawa menggunakan truk berpendingin.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Sumbawa melakukan penyisiran di sepanjang jalan lintas Sumbawa-Bima.
Pertugas berhasil menemukan dan mengentikan kendaraan target di kawasan Empang Bawah untuk dilakukan pemeriksaan.
Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan 12 koli rokok tanpa pita cukai yang disembunyikan di balik barang muatan ritel lainnya.
Modus baru! Bea Cukai Sumbawa menindak peredaran 236 ribu batang rokok ilegal dalam truk berpendingin (reefer truck) milik perusahaan ritel ternama
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