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Bea Cukai Tanjung Priok Dukung Kelancaran GIIAS 2026 Lewat Pemberian Fasilitas Ini

Bea Cukai Tanjung Priok Dukung Kelancaran GIIAS 2026 Lewat Pemberian Fasilitas Ini
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Bea Cukai Tanjung Priok mendukung kelancaran penyelenggaraan GIIAS 2026 lewat pemberian impor sementara dan ATA Carnet. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai Tanjung Priok memberikan fasilitas dan layanan kepabeanan untuk mendukung penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan pada 30 Juli-9 Agustus 2026.

Fasilitas tersebut diberikan untuk memastikan pemasukan kendaraan dan barang pameran dari luar negeri dapat berlangsung lancar dan sesuai dengan ketentuan kepabeanan.

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Dalam penyelenggaraan GIIAS 2026, Bea Cukai Tanjung Priok memberikan pelayanan impor sementara terhadap tiga unit kendaraan, yang terdiri dari 1 kendaraan konvensional dan 2 kendaraan listrik.

Selain itu, sebanyak sembilan unit barang juga memperoleh pelayanan melalui skema ATA Carnet.

Barang tersebut meliputi kendaraan listrik, kendaraan niaga, sport utility vehicle (SUV), kendaraan off-road, model kendaraan, serta model teknologi pendukung industri otomotif.

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Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok Adhang Noegroho Adhi mengatakan pemberian fasilitas tersebut merupakan bentuk dukungan pihaknya terhadap kegiatan internasional, khususnya yang turut memperkenalkan perkembangan industri otomotif dan teknologi terbaru kepada masyarakat Indonesia.

“Melalui pelayanan impor sementara dan ATA Carnet, kami berupaya memastikan barang yang diperlukan untuk kegiatan pameran dapat masuk melalui proses kepabeanan yang efektif dan sesuai ketentuan," ujar Adhang dalam keterangannya, Selasa (11/8).

Lewat pemberian impor sementara dan ATA Carnet, Bea Cukai Tanjung Priok mendukung kelancaran penyelenggaraan GIIAS 2026

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