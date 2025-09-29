Bea Cukai Tanjung Priok Sambut Kunjungan Delegasi Kastam Diraja Malaysia, Ini Agendanya

jpnn.com, TANJUNG PRIOK - Bea Cukai bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) menggelar pertemuan bilateral tingkat Direktur Jenderal ke-21 atau The 21st Bilateral Meeting between DGCE and RMCD.

Sebagai bagian dari rangkaian agenda, Delegasi Kastam Diraja Malaysia melakukan kunjungan lapangan ke Bea Cukai Tanjung Priok, Rabu (24/9).

Hadir dalam kunjungan tersebut Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai Anita Iskanadar bersama Ketua Pengarah Kastam Datuk Wira Anis Rizana binti Mohd Zainudin serta jajaran delegasi JKDM.

Kepala Bea Cukai Tanjung Priok Sodikin menyambut langsung kehadiran rombongan tersebut.

"Dalam kesempatan ini, kami memaparkan proses pelayanan ekspor-impor di Bea Cukai Priok serta berbagai inovasi yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna jasa," kata Sodikin dalam keterangannya, Senin (29/9).

Rangkaian kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan ke Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara untuk melihat secara langsung pemanfaatan alat pemindai dalam proses pemeriksaan barang.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap hubungan bilateral antara Bea Cukai dan JKDM semakin erat, terutama dalam merumuskan langkah strategis penegakan hukum kepabeanan, pengawasan serta pemberantasan pelanggaran kepabeanan, dan fasilitasi perdagangan lintas negara," ujar Sodikin. (mrk/jpnn)