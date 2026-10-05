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Bea Cukai Tanjungpandan Musnahkan 16,5 Liter MMEA & 140.356 Ribu Batang Rokok Ilegal

Bea Cukai Tanjungpandan Musnahkan 16,5 Liter MMEA & 140.356 Ribu Batang Rokok Ilegal
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Pemusnahan BMMN hasil penindakan di bidang cukai yang dilaksanakan Bea Cukai Tanjungpandan pada Selasa (29/9). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, TANJUNGPANDAN - Bea Cukai Tanjungpandan memusnahkan 140.356 batang rokok ilegal dan 16,5 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal.

Rokok dan MMEA yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil penindakan selama periode November 2025 hingga Agustus 2026.

Total perkiraan nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp209,39 juta dengan potensi kerugian negara sebesar Rp106,45 juta.

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Pemusnahan barang yang menjadi milik negara (BMMN) tersebut dilaksanakan pada Selasa (29/09) sebagai tindak lanjut atas kegiatan pengawasan yang dilakukan Bea Cukai Tanjungpandan melalui operasi pasar, patroli laut, patroli darat, serta kegiatan pengawasan lainnya di wilayah kerjanya.

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjungpandan Endang Puspawati mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya instansinya dalam mengawasi peredaran barang kena cukai (BKC), khususnya hasil tembakau dan MMEA ilegal.

“Pemusnahan ini merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan barang hasil penindakan sekaligus bentuk komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dan mengamankan penerimaan negara,” kata Endang.

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Barang-barang tersebut merupakan hasil kegiatan penindakan melalui operasi pasar bertajuk 'Gempur Rokok Ilegal' dan kegiatan pengawasan lainnya.

Seluruh barang telah dikategorikan sebagai barang ilegal karena melanggar ketentuan di bidang cukai dan telah memperoleh persetujuan pemusnahan dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang.

Pemusnahan BMMN berupa rokok dan MMEA ilegal hasil penindakan di bidang cukai dilaksanakan Bea Cukai Tanjungpandan pada Selasa (29/9)

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