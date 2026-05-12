Bea Cukai Tanjungpinang Hadiri Sail Away Topside Project Manpatu di Bintan

Bea Cukai Tanjungpinang menghadiri acara Sail Away Topside Project Manpatu yang diselenggarakan di dermaga PT Meitech Eka Bintan pada Jumat (17/04). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, TANJUNGPINANG - Bea Cukai Tanjungpinang menghadiri acara Sail Away Topside Project Manpatu yang diselenggarakan di dermaga PT Meitech Eka Bintan pada Jumat (17/04).

Momentum ini menandai pelepasan topside menuju tahapan proyek berikutnya, sekaligus menunjukkan kesiapan kawasan Bintan sebagai simpul logistik dan industri maritim.

“Kami bangga wilayah kerja kami dapat menjadi bagian dari rantai logistik dan kegiatan industri yang bernilai tinggi," kata Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV Syahril mewakili Kepala Bea Cukai Tanjungpinang dalam sambutannya.

Dia menegaskan Bea Cukai Tanjungpinang akan terus mendukung kemudahan dan kelancaran kegiatan ekspor-impor dan logistik yang menjadi kebutuhan vital bagi industri.

Kehadiran Wakil Gubernur Kalimantan Timur turut menambah perhatian terhadap kegiatan ini.

Dia menyaksikan langsung rangkaian sail away dan berdialog singkat dengan para pekerja di lapangan.

Syahril mengungkapkan kolaborasi lintas daerah dan sektor diharapkan memperkuat kepercayaan investor serta memperluas peluang kerja.

Sebagai bentuk trade facilitator dan industrial assistance, Bea Cukai Tanjungpinang berperan aktif menjadi mitra strategis industri, seperti pemberian konsultasi, asistensi kepatuhan, dan fasilitasi prosedur agar kegiatan ekspor-impor serta logistik proyek berjalan lancar.

Dukungan Bea Cukai Tanjungpinang memastikan kemudahan berusaha tetap seimbang dengan pengawasan, sehingga daya saing industri nasional makin kuat

