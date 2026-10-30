Bea Cukai Tegal Musnahkan Rokok dan Minuman Beralkohol Ilegal Senilai Rp7,93 Miliar
jpnn.com, BREBES - Bea Cukai Tegal bersama Pemkab Brebes memusnahkan 5 juta batang rokok ilegal dan 43,2 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal senilai Rp7,93 miliar pada Rabu (28/10).
Seluruh barang ilegal tersebut merupakan hasil penindakan Bea Cukai Tegal sejak Januari 2026.
Penindakan dilaksanakan di wilayah pengawasannya yang mencakup Kabupaten Brebes, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten dan Kota Tegal, serta Kabupaten dan Kota Pekalongan.
Pemusnahan ini dilaksanakan secara simbolis di Lapangan Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes, dan kemudian dilanjutkan dengan pemusnahan secara menyeluruh di PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Kepala Kantor Bea Cukai Tegal Moch. Arif Setijo Noegroho merincikan kali ini pihaknya memusnahkan 5.290.602 batang rokok dan 43,2 liter MMEA ilegal hasil dari 80 kali penindakan.
Nilai barang seluruhnya mencapai Rp7,93 miliar, dengan potensi kerugian negara dari sektor cukai dan pajak sebesar Rp5,18 miliar.
“Ini menjadi langkah tegas dalam mendukung pemberantasan peredaran BKC ilegal di wilayah pantura Jawa Tengah,” ungkap Arif.
Arif juga menjelaskan, sebagian besar rokok ilegal tersebut diperoleh melalui pemutusan rantai distribusi yang memanfaatkan jalur darat, baik melalui jalan raya maupun jalan tol.
Pemusnahan ini menjadi langkah tegas Bea Cukai Tegal dalam mendukung pemberantasan peredaran BKC ilegal di wilayah pantura Jawa Tengah
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