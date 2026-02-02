menu
Bea Cukai Tegal Salurkan Bantuan Paket Sembako Bagi Warga Terdampak Banjir di Pekalongan

Bea Cukai Tegal Salurkan Bantuan Paket Sembako Bagi Warga Terdampak Banjir di Pekalongan

Bea Cukai Tegal Salurkan Bantuan Paket Sembako Bagi Warga Terdampak Banjir di Pekalongan
Bea Cukai Tegal menyalurkan bantuan kemanusiaan, berupa paket sembako yang dihimpun dari donasi pegawainya kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Pekalongan, Selasa (27/1). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, PEKALONGAN - Bea Cukai Tegal menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Kegiatan melalui kegiatan Bea Cukai Peduli dilaksanakan pada Selasa (27/1).

Penyaluran bantuan dilakukan melalui Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan sebagai bagian dari upaya mendukung kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat dan pemulihan.

Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako yang dihimpun dari donasi pegawai Bea Cukai Tegal.

Bantuan tersebut difokuskan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga yang masih terdampak banjir dan berada di sejumlah titik pengungsian.

Penyerahan bantuan dilakukan secara sederhana dan terkoordinasi melalui BPBD setempat agar distribusi dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Pekalongan, banjir yang melanda wilayah tersebut berdampak pada 29 desa di enam kecamatan.

Hingga saat penyaluran bantuan berlangsung, jumlah warga yang mengungsi tercatat mencapai 1.874 jiwa.

Bea Cukai Tegal menyalurkan bantuan paket sembako yang dihimpun dari donasi pegawainya kepada warga terdampak banjir di Pekalongan

