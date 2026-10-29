Bea Cukai Tegaskan Ketentuan Cukai di 4 Daerah Ini

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai menggelar sosialisasi ketentuan di bidang cukai di sejumlah wilayah, mulai dari Bandar Lampung, Kabupaten Kubu Raya, Manggarai Barat, hingga Kotawaringin Timur, pada Oktober 2026.

Sosialisasi itu menyasar pada anggota perlindungan masyarakat, perangkat desa, tokoh masyarakat, aparatur sipil negara (ASN), dan pelaku usaha.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Netty Hartawati mengatakan edukasi mengenai ketentuan cukai perlu menjangkau berbagai lapisan masyarakat agar mereka mampu mengenali rokok ilegal dan memahami dampak peredarannya.

Di Bandar Lampung, Satpol PP Provinsi Lampung bersama Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar) menyelenggarakan sosialisasi ketentuan di bidang cukai tahun 2026 pada 13 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut diikuti jajaran Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) serta 40 anggota Linmas Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung.

"Kami menyampaikan materi mengenai barang kena cukai (BKC), kebijakan cukai hasil tembakau, pemanfaatan DBH CHT, ciri-ciri rokok ilegal, serta sanksi atas pelanggarannya," ungkapnya.

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Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai peran Linmas dan masyarakat dalam mendukung pengawasan serta melaporkan dugaan peredaran rokok ilegal kepada pihak berwenang.

Sementara itu, Bea Cukai Pontianak bersinergi dengan Bapenda Kalimantan Barat menggelar sosialisasi pencegahan peredaran rokok ilegal di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, pada 7 Oktober 2026.