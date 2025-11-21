menu
Bea Cukai Tegaskan Komitmen Dukung Pelaku Usaha Lokal Go Global Lewat Kegiatan Ini

Bea Cukai menegaskan komitmennya mendukung pelaku usaha lokal go global. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai berkomitmen penuh untuk mendukung pelaku usaha lokal agar dapat bersaing di kancah internasional melalui kegiatan bimbingan teknis ekspor dan forum diskusi internasional.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor industri kecil menengah (IKM), Bea Cukai Malang bersama Disperindag Kabupaten Malang menyelenggarakan bimbingan teknis ekspor bagi puluhan pelaku IKM di Kabupaten Malang pada Selasa (26/8).

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian Export Mentoring Program (EMP) yang rutin dilaksanakan Bea Cukai Malang.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang Kamilin saat membuka acara tersebut menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam bersinergi untuk mendorong IKM menembus pasar Internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Bea Cukai Malang menyampaikan materi tentang ketentuan perdagangan internasional, seperti identifikasi Hamonized System Code (HS Code) dan International Commercial Terms (Incoterms), serta manfaat ekspor bagi IKM.

Selain ketentuan perdagangan internasional, IKM juga dibekali dengan kiat-kiat menembus pasar global oleh Anggri Sartika Wiguna, Praktisi Ekspor sekaligus CEO PT Guna Berkat Indonesia.

Dalam paparannya, Sartika menyampaikan potensi ekspor bagi IKM serta menjelaskan pentingnya analisa SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) bagi IKM dalam menggali potensi untuk berkembang.

Selain sinergi dengan pemerintah daerah, Bea Cukai juga terlibat aktif dalam forum internasional.

Lewat dua kegiatan ini, Bea Cukai menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi industrial assistance dan trade facilitator

