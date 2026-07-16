Bea Cukai Teluk Nibung Musnahkan Barang Hasil Penindakan, Ada Balpres & Rokok Ilegal

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai Teluk Nibung melaksanakan pemusnahan 150 koli balpres, 37.537 batang rokok ilegal, dan beragam barang hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya dengan total nilai mencapai Rp 1.005.824.885.

Kegiatan tersebut berlangsung di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Bea Cukai Teluk Nibung, Bagan Asahan, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara pada Selasa (30/6).

Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Nutriwan Cahyono Putro mengungkapkan barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode Juni 2024 hingga April 2026.

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Komoditas yang dimusnahkan terdiri atas berbagai jenis barang hasil pelanggaran kepabeanan, antara lain 150 koli balpres, 19 koli dan 50 potong produk tekstil bekas, 61 koli dan 1.752 buah olahan makanan serta minuman, 4 koli dan 6.707 buah produk farmasi, 62 unit telepon seluler bekas, 2 unit laptop bekas, 3 koli dan 304 buah kosmetik, satu unit pintu mobil, serta 57 barang perlengkapan keagamaan.

Bea Cukai Teluk Nibung juga memusnahkan barang kena cukai (BKC) hasil tembakau berupa 37.537 batang rokok ilegal, 96 botol minuman mengandung etil alkohol (MMEA), dan 7 pod vape yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Nutriwan menyampaikan pemusnahan tersebut merupakan bentuk nyata penegakan hukum sekaligus komitmen pihaknya dalam menjaga masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

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"Pemusnahan ini merupakan wujud komitmen Bea Cukai dalam menegakkan ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai. Barang-barang hasil penindakan yang telah berstatus sebagai BMMN kami musnahkan sesuai ketentuan agar tidak beredar di masyarakat," jelas Nutriwan.

Dia juga menjelaskan, barang yang dimusnahkan didominasi balpres atau pakaian bekas impor dan rokok ilegal.