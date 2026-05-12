Bea Cukai Tembilahan Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Pulau Kijang

jpnn.com, INDRAGIRI HILIR - Bea Cukai Tembilahan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak kebakaran di Pulau Kijang.

Bantuan tersebut disalurkan pada Rabu (7/5) sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih berjuang memulihkan kondisi pascakebakaran yang terjadi sebulan sebelumnya.

Diketahui, musibah kebakaran yang melanda kawasan Pasar Boom, Pulau Kijang, pada April lalu mengakibatkan sedikitnya 190 jiwa dari 61 kepala keluarga terdampak.

Peristiwa tersebut juga menghanguskan puluhan kios dan bangunan di kawasan permukiman warga, meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat setempat.

Dalam upaya membantu proses pemulihan, Bea Cukai Tembilahan bersinergi dengan Kodim 0314/Inhil untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan secara langsung kepada warga terdampak.

Kegiatan tersebut turut dihadiri pimpinan kedua instansi sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

Pada kegiatan tersebut, Bea Cukai Tembilahan menyalurkan 61 paket bantuan yang masing-masing berisi dua potong sarung pria dan wanita.

Bantuan tersebut dipilih dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Pulau Kijang yang dalam kesehariannya akrab dengan penggunaan sarung sebagai bagian dari aktivitas maupun budaya lokal.