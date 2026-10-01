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Bea Cukai Temukan 1,6 Juta Batang Rokok Ilegal Saat Periksa Truk di Tol Semarang-Solo

Bea Cukai Temukan 1,6 Juta Batang Rokok Ilegal Saat Periksa Truk di Tol Semarang-Solo
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Tim Cukai Task Force Kanwil Bea Cukai Jateng dan DIY mengamankan seorang pengemudi truk dan barang bukti rokok ilegal hasil penindakan di ruas Tol Semarang-Surakarta pada Rabu (23/9). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta melalui operasi Tim Cukai Task Force menindak 1,6 juta batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai.

Penindakan tersebut terjadi di ruas Tol Semarang-Surakarta, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (23/9).

Penindakan dilakukan di KM 430 ruas Tol Semarang-Surakarta sekitar pukul 18.00 WIB.

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Petugas menghentikan dan memeriksa sebuah sarana pengangkut, berupa Isuzu Truck Bak Crane warna putih.

Dari hasil pemeriksaan, tim menemukan 400 bal berisi rokok berbagai merek tanpa dilekati pita cukai dengan total 1,6 juta batang.

Atas penindakan tersebut, nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai Rp2,376 miliar, sedangkan potensi nilai cukai yang berhasil diamankan mencapai sekitar Rp1,193 miliar.

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Terhadap barang dan sarana pengangkut tersebut telah dilakukan penegahan, sementara pengemudi sarana pengangkut berinisial N dibawa ke Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Agus Yulianto menegaskan penindakan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pihaknya dalam mengawasi peredaran barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai.

Bea Cukai menemukan 400 bal berisi rokok berbagai merek tanpa dilekati pita cukai dengan total 1,6 juta batang saat memeriksa truk di Tol Semarang-Solo

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