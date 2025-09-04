Bea Cukai Terbitkan Izin Fasilitas KITE Pembebasan untuk Produsen Komputer di Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta resmi memberikan izin fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) pembebasan kepada PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk.
Fasilitas kepabeanan ini diberikan di Jakarta pada Kamis (28/8) lalu.
PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk berkomitmen menghadirkan teknologi berkualitas dengan harga terjangkau, serta mendukung program pendidikan nasional.
Dengan visi menghadirkan ICT & IoT yang efisien, efektif, dan terjangkau, perusahaan ini kini mengambil peran penting dalam kesiapan menuju Industri 4.0 & Masyarakat 5.0.
Berbekal dukungan fasilitas KITE, PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk optimistis memperluas pasar global dengan tujuan ekspor Amerika Serikat sekaligus memperkuat industri TIK dalam negeri.
Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Akhmad Rofiq mengatakan pemberian fasilitas ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian nasional.
“Dengan adanya fasilitas tersebut, perusahaan mampu menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas dan kontribusi terhadap penerimaan negara,” ujar Akhmad Rofiq dalam keterangannya, Kamis (4/9). (mrk/jpnn)
