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Bea Cukai Terus Dorong UMKM Daerah Memperluas Akses Pasar Ekspor Lewat Pendampingan

Bea Cukai Terus Dorong UMKM Daerah Memperluas Akses Pasar Ekspor Lewat Pendampingan
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Bea Cukai terus mendorong pelaku UMKM di berbagai daerah untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas jangkauan pemasaran, termasuk menembus pasar internasional. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas jangkauan pemasaran, termasuk menembus pasar internasional.

Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pendampingan UMKM yang dilaksanakan Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Timur II dan Bea Cukai Biak.

Pada Rabu (14/10), Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II melakukan asistensi kepada UMKM binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Candipuro, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.

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Dalam kegiatan tersebut, Bea Cukai memberikan pendampingan kepada pelaku usaha gula merah sebagai produk unggulan desa.

Asistensi mencakup pengenalan ketentuan ekspor, pemenuhan persyaratan kepabeanan, serta pemanfaatan fasilitas yang dapat mendukung kegiatan ekspor.

Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan pelaku UMKM dalam memasuki pasar internasional sekaligus membuka peluang pengembangan produk baru.

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Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II juga mendorong kolaborasi antarpelaku UMKM binaan untuk memperluas jaringan dan peluang usaha.

Upaya serupa dilakukan Bea Cukai Biak melalui kegiatan Customs Visit Customer (CVC) dengan mengunjungi sejumlah pelaku usaha lokal di Kabupaten Biak Numfor pada Rabu (21/10).

Pendampingan kali ini dilaksanakan Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II dan Bea Cukai Biak untuk mendorong UMKM daerah memperluas akses pasar ekspor

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