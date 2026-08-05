Bea Cukai Terus Perluas Edukasi Kepabeanan dan Penguatan Integritas, Ini Tujuannya

jpnn.com, BANYUWANGI - Bea Cukai terus memperluas edukasi di bidang kepabeanan dan cukai melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang melibatkan masyarakat maupun pengguna jasa.

Kali ini dua kegiatan digelar, yakni Customs on Radio oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru bersama PT Pos Indonesia di Jakarta.

Kegiatan berikutnya adalah Coffee Morning yang digelar Bea Cukai Banyuwangi.

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Di Jakarta, Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia menggelar talkshow bertajuk Customs on Radio di Studio Pro 1 RRI Jakarta pada Kamis (18/6).

Talkshow ini menjadi sarana untuk meningkatkan literasi kepabeanan sekaligus memberikan informasi mengenai berbagai kemudahan layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bea Cukai menjelaskan ketentuan mengenai fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang kiriman berupa hadiah atau penghargaan dari kompetisi maupun perlombaan internasional.

Fasilitas ini diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada talenta Indonesia yang berhasil mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional, dengan tetap memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku.

Bea Cukai bersama PT Pos Indonesia juga memperkenalkan pembaruan pada sistem pelacakan EMS (Express Mail Service) yang memungkinkan pengguna jasa memperoleh informasi kepabeanan secara lebih cepat dan transparan.