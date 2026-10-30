menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Bea Cukai Tindak Truk Bermuatan 1,87 Juta Batang Rokok Ilegal di Tol Semarang-Solo

Bea Cukai Tindak Truk Bermuatan 1,87 Juta Batang Rokok Ilegal di Tol Semarang-Solo

Bea Cukai Tindak Truk Bermuatan 1,87 Juta Batang Rokok Ilegal di Tol Semarang-Solo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta melalui Operasi Tim Cukai Task Force menindak truk bermuatan 1,87 juta batang rokok ilegal di ruas Tol Semarang-Solo Km 420 pada Minggu (25/10). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta melalui Operasi Tim Cukai Task Force mengamankan sebuah truk pengangkut 1.874.000 batang rokok tanpa dilekati pita cukai dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp2,78 miliar.

Penindakan ini terjadi di ruas Tol Semarang-Solo Km 420 pada Minggu, 25 Oktober 2026.

Penindakan bermula ketika petugas melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap sebuah truk berwarna putih oranye.

Baca Juga:

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 143 karton berisi rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai (polos).

Barang tersebut diduga melanggar ketentuan di bidang cukai karena tidak memenuhi kewajiban pelunasan cukai sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari hasil penindakan tersebut, total perkiraan nilai barang mencapai Rp2.782.890.000 dengan potensi nilai cukai sebesar Rp1.398.004.000.

Baca Juga:

Petugas kemudian melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut beserta barang hasil penindakan, dan mengamankan dua orang sopir berinisial S dan M.

Seluruhnya kemudian dibawa ke Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Operasi Tim Cukai Task Force menindak truk bermuatan 1,87 juta batang rokok ilegal di ruas Tol Semarang-Solo Km 420, Minggu (25/10)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI