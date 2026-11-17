jpnn.com, MOROWALI - Bea Cukai terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa, salah satunya melalui kegiatan Customs Visit Customer (CVC) yang diselenggarakan di Morowali, Yogyakarta, dan Bontang.

Kegiatan tersebut menjadi langkah nyata untuk hadir lebih dekat dengan pelaku usaha, mendengarkan langsung kebutuhan di lapangan, serta mengidentifikasi hal-hal yang dapat diperbaiki guna meningkatkan kualitas layanan kepabeanan dan cukai.

Dalam kegiatan CVC, Bea Cukai Morowali menyambangi 11 perusahaan di Kawasan Industri Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali pada 27-29 Oktober 2026.

Dalam dialog bersama perusahaan, berbagai masukan dan kebutuhan turut mengemuka.

Sejumlah perusahaan meminta arahan terkait ketentuan impor dan prosedur pemasukan barang agar dapat melakukan persiapan lebih awal.

Perusahaan yang baru memperoleh status kawasan berikat juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memahami kewajiban serta manfaat fasilitas yang diberikan.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan Bea Cukai Yogyakarta melalui kunjungan ketiga perusahaan di daerah pengawasan dan pelayanannya pada 27 dan 28 Oktober 2026.

Adapun perusahaan yang dikunjungi adalah PT HM Sampoerna Tbk, PT Merapi Agung Lestari, dan PT Madubaru.