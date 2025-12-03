Bea Cukai & TNI AL Gagalkan Pengiriman Minuman Beralkohol Ilegal di Pelabuhan Manado
jpnn.com, MANADO - Tim gabungan yang terdiri dari Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara, Bea Cukai Manado, dan TNI AL Kodaeral VIII Manado menggagalkan upaya pengiriman minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal.
Penindakan tersebut berlangsung di Pelabuhan Calaca, Manado pada Minggu (30/11).
Penindakan ini berawal dari informasi intelijen mengenai adanya pengiriman barang kena cukai (BKC), berupa minuman beralkohol ilegal yang akan dibawa keluar Manado menggunakan kapal KM Permata Obi dengan tujuan Ternate.
Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal.
Hasil pemeriksaan mengungkap penyimpanan ratusan liter minuman beralkohol golongan C dengan dugaan kadar alkohol di atas 20 persen tanpa dilekati pita cukai alias polos.
Untuk mengelabui petugas, barang ilegal itu disembunyikan di beberapa titik tersembunyi, di antaranya kamar mesin, dapur kapal, dan ruang anak buah kapal (ABK).
Seluruh barang kemudian diamankan untuk penelitian lebih lanjut.
Total barang bukti mencapai 1.033,5 liter, terdiri dari 280.800 ml dalam kardus/dos dan 752.700 ml dalam karung, dengan kemasan botol 600 ml hingga 1,5 liter.
Tim gabungan dari Bea Cukai dan TNI AL menggagalkan pengiriman minuman beralkohol di Pelabuhan Calaca, Manado
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ini Lho Dewi Astutik, Si Mami Penyelundup 2 Ton Narkoba yang Diringkus di Kamboja
- Dorong Ekonomi Lokal Tumbuh, Bea Cukai Dampingi UMKM Berpotensi Ekspor di Sejumlah Daerah
- Bea Cukai Sampit & Satpol PP Seruyan Gelar Operasi Berantas Rokok Ilegal, Ini Hasilnya
- BMMN Senilai Rp 1,8 Miliar Dimusnahkan Bea Cukai Bengkalis, Ini Daftar Barangnya
- Penyelundupan 168 Ribu Rokok Ilegal di Tanjung Uncang Digagalkan, Bravo, Bea Cukai Batam!
- DPR Wanti-wanti Bea Cukai, Manfaatkan Setahun Berbenah, Cegah Pembekuan