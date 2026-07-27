Bea Cukai Tual Dukung Percepatan Investasi PSN Blok Masela Melalui Layanan Kepabeanan

jpnn.com, KEPULAUAN TANIMBAR - Bea Cukai Tual mendukung percepatan investasi nasional melalui pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan kepabeanan, pemberian fasilitas fiskal, serta pengawasan untuk memastikan kelancaran arus logistik yang dibutuhkan selama pelaksanaan proyek.

Komitmen tersebut ditunjukkan dalam kegiatan groundbreaking Proyek LNG Abadi Masela yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto secara daring melalui video conference, pada Kamis (16/07). Hadir secara langsung di lokasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kepala Bea Cukai Tual Wahyu Lafrias, jajaran kementerian, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Proyek LNG Abadi Masela merupakan proyek strategis yang telah dinantikan selama hampir tiga dekade. Menurutnya, proyek tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia. Pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proyek, pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta pelibatan pelaku usaha daerah agar manfaat investasi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Sejalan dengan upaya tersebut, Bea Cukai berperan mendukung kelancaran pemasukan barang yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek melalui pelayanan kepabeanan, pemberian fasilitas fiskal, serta pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran rantai pasok logistik sehingga pelaksanaan proyek berjalan sesuai target. Kepala Bea Cukai Tual, Wahyu Lafrias, mengatakan, "Bea Cukai siap memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal agar kebutuhan logistik proyek berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi perekonomian daerah." Keberadaan Proyek LNG Abadi Masela diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas usaha, dan berkembangnya ekosistem industri pendukung. Melalui dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela, Bea Cukai Tual terus memperkuat perannya sebagai trade facilitator dan industrial assistance. Komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya Bea Cukai dalam menciptakan kepastian berusaha, mendukung iklim investasi yang kondusif, serta mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (mrk/jpnn)