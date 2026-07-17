Bea Cukai Tual Dukung Yacht Rally Sail to Indonesia 2026 Lewat Pemberian Fasilitas Ini

jpnn.com, TUAL - Bea Cukai Tual memberikan kemudahan layanan kepabeanan bagi peserta Yacht Rally Sail to Indonesia 2026 melalui fasilitas impor sementara kapal wisata asing.

Dukungan tersebut diberikan untuk memastikan kelancaran kedatangan peserta reli layar internasional yang berlangsung di Kota Tual pada 15–21 Juli 2026.

Yacht Rally Sail to Indonesia 2026 merupakan ajang pelayaran wisata internasional yang diikuti 22 kapal pesiar (yacht) dengan 75 yachter dari Darwin, Australia.

Kepulauan Kei menjadi salah satu dari 19 titik persinggahan peserta di Indonesia.

Setibanya di Tual, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan kepelabuhanan sebelum melanjutkan pelayaran ke destinasi berikutnya.

Dalam mendukung kelancaran kegiatan tersebut, Bea Cukai Tual memberikan fasilitas impor sementara kapal wisata asing melalui skema vessel declaration.

Skema ini merupakan pemberitahuan pabean yang digunakan dalam proses impor sementara sekaligus ekspor kembali kapal wisata asing, sehingga memberikan kemudahan bagi pemilik kapal sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.

Kepala Kantor Bea Cukai Tual Wahyu Lafrias menegaskan keberhasilan pelayanan kepada peserta Yacht Rally tidak terlepas dari sinergi yang erat antara Bea Cukai dengan seluruh unsur Customs, Immigration, Quarantine, dan Port Authority (CIQP).