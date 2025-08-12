Bea Cukai Turut Lepas Ekspor Puluhan Ton Lada dan Ikan dari Bangka Belitung ke 4 Negara
jpnn.com, PANGKALPINANG - Bea Cukai Pangkalpinang turut melepas komoditas ekspor unggulan Kepulauan Bangka Belitung ke empat negara, yakni Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Australia pada Jumat (8/8).
Kegiatan tersebut berlangsung di Pelabuhan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang.
Komoditas ekspor tersebut berupa 51 ton lada dengan nilai ekspor sebesar Rp 8,1 miliar dan 89,5 ton komoditas pertanian dengan nilai ekspor sebesar Rp 3,2 miliar.
Kedua komoditas tersebut merupakan produk unggulan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalpinang Junanto Kurniawan mengatakan pelepasan ekspor ini merupakan wujud kolaborasi antarinstansi dan pemerintah daerah dalam mendukung akselerasi ekspor.
Junanto menegaskan Bea Cukai Pangkalpinang siap mendukung penuh pelayanan ekspor dari sisi kepabeanan dan siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam akselerasi ekspor komoditas unggulan Bangka Belitung.
"Dalam hal para pelaku usaha atau pengguna jasa ingin bertanya dan berkonsultasi lebih lanjut tentang prosedur kepabeanan untuk ekspor, kami siap memberikan edukasi dan konsultasi melalui program klinik ekspor," kata Junanto dalam keterangannya, Selasa (12/8).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani dan Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Manaor Panggabean. (mrk/jpnn)
Bea Cukai Pangkalpinang siap mendukung penuh pelayanan ekspor dari sisi kepabeanan dan siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bea Cukai Kendari Gagalkan Pengiriman 34 Ribu Batang Rokok Ilegal di 2 Lokasi Ini
- Dorong Peningkatan Ekonomi, Bea Cukai Kalbagsel Tetapkan Kawasan Pabean di KEK Setangga
- Bea Cukai Madura Musnahkan Rokok dan Miras Ilegal Senilai Rp 29,5 Miliar, Tuh Lihat!
- Bea Cukai, Satpol PP dan Kejari Ungkap Tindak Pidana Cukai Terbaru di Banyuwangi
- Soal Postur RAPBN 2026, Ketua Banggar Prediksi Pendapatan Negara Bakal Sebegini
- Bea Cukai-Polri Gagalkan Penyelundupan 10 Kg Sabu-Sabu dari Malaysia Lewat Jalur Laut