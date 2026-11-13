Bea Cukai Ungkap 140 Kasus dan Sita 1,7 Ton Narkotika Lewat Operasi PATMA BERANI 2026
jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkap 140 kasus peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) dengan total sitaan mencapai 1.701,51 kilogram atau sekitar 1,7 ton melalui operasi Patroli Bersama Berantas Rantai Narkotika (PATMA BERANI) 2026.
Operasi yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia pada 16 September-16 Oktober 2026 tersebut diperkirakan melindungi 8,4 juta jiwa dari penyalahgunaan narkotika serta mencegah kerugian sosial-ekonomi sebesar Rp13,516 triliun.
Capaian tersebut meningkat signifikan dibandingkan operasi tahun 2025, dengan kenaikan jumlah sitaan NPP sebesar 101 persen.
Hasil ini tidak terlepas dari penguatan strategi pengawasan melalui joint analysis dan sinergi dengan aparat penegak hukum (APH), yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Netty Hartawati menyampaikan PATMA BERANI 2026 merupakan wujud komitmen pihaknya dalam menjalankan fungsi community protector sekaligus mendukung agenda prioritas nasional pemberantasan narkotika.
"Penguatan kolaborasi dan analisis bersama menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PATMA BERANI 2026," kata Netty.
Melalui strategi ini, lanjut Netty, pengawasan dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran sehingga upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika berjalan lebih efektif.
Penguatan pengawasan tersebut menjadi semakin mendesak di tengah meningkatnya prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
Operasi PATMA BERANI 2026 yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia pada 16 September-16 Oktober mengungkap 140 kasus dan sebanyak 1,7 ton narkotika disita
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bea Cukai dan Pemkab Malang Ungkap Hasil Penindakan Rokok Ilegal, Sebegini Jumlahnya
- Bea Cukai Memperkuat Sinergi dengan Pelaku Usaha Lewat Bimtek dan Coffee Morning
- Lewat Operasi ASAP dan Gabungan, Bea Cukai Gencar Berantas Peredaran Rokok Ilegal
- Lewat Kegiatan CVC, Bea Cukai Dukung Kelancaran Usaha dan Daya Saing Pelaku Industri
- Dukung Pelayanan dan Penegakan Hukum, Bea Cukai Jalin Sinergi dengan Ombudsman-Kejaksaan
- Gubernur Ahmad Luthfi Minta Putus Mata Rantai Produksi dan Distribusi Rokok Ilegal