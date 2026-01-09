Bea Cukai Ungkap 3 Kasus Penyelundupan Baby Lobster di Bandara Soetta, Ini Kronologinya
jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai bersinergi dengan Aviation Security (Avsec) Bandara Soekarno Hatta menggagalkan upaya penyelundupan benih bening lobster/baby lobster di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Penindakan ini merupakan bagian dari pengawasan berlapis terhadap lalu lintas penumpang internasional guna mencegah kerugian negara dan kerusakan ekosistem laut akibat perdagangan ilegal.
Dalam penindakan tersebut, Bea Cukai mengamankan empat penumpang berinisial FE, DR, UH, dan FD, yang akan berangkat ke Kamboja dan Singapura menggunakan penerbangan berbeda.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan empat koper yang berisi BBL yang disembunyikan dalam selimut basah, serta dikemas dalam plastik bersegel berisi oksigen dan pendingin berupa es di dalam selimut.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama menegaskan upaya penyelundupan baby lobster tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.
“Setiap penyelundupan baby lobster merugikan nelayan dan menghambat keberlanjutan usaha perikanan nasional. Bea Cukai hadir untuk mencegah eksploitasi ilegal sumber daya alam yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Djaka dalam keterangannya, Jumat (9/1).
Djaka mengungkapkan kronologi penindakan bermula dari pelaksanaan fungsi analisis dan pengawasan penumpang oleh Bea Cukai Soekarno-Hatta.
Di kasus pertama, petugas Bea Cukai menerima informasi dari Avsec Terminal 2F terkait adanya koper bagasi mencurigakan milik penumpang penerbangan rute Jakarta–Kamboja Sabtu (20/12).
Bea Cukai bersinergi dengan Avsec Bandara Soekarno-Hatta mengungkapkan 3 kasus penyelundupan baby lobsyter di Terminal 2F Bandara Soetta, ini kronologinya
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Awal 2026, 7,2 Ton Kerapu Asal Kepulauan Anambas Tembus Pasar Hong Kong
- Mantap, Keripik Singkong Malang Produk UMKM Lokal Sukses Menjangkau Pasar Global
- Dukung Kepatuhan Usaha, Bea Cukai Yogyakarta Terbitkan Izin NPPBKC
- 2 Perusahaan Bulu Mata di Purbalingga Kantongi Fasilitas Kepabeanan
- Berkat Ini, Kanwil Bea Cukai Banten Terima Penghargaan dari PT Aero Nusantara Indonesia
- Waspada Modus Penipuan Digital yang Kian Beragam, Nama Bea Cukai Kerap Disalahgunakan