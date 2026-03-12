Bea Cukai Yogyakarta Dampingi Pelaku Usaha Perkuat Kepatuhan Terhadap Ketentuan Cukai
jpnn.com, YOGYAKARTA - Pengelolaan barang kena cukai, seperti etil alkohol dan hasil tembakau membutuhkan pengawasan serta pelaporan yang akurat.
Tanpa pendampingan yang memadai, pelaku usaha berisiko menghadapi kesalahan administrasi maupun ketidaksesuaian pengelolaan yang dapat berdampak pada kepatuhan usaha dan penerimaan negara.
Karena itu, Bea Cukai Yogyakarta terus memperkuat asistensi dan pembinaan kepada pelaku industri agar proses bisnis berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah kegiatan pencacahan barang kena cukai berupa etil alkohol yang dilaksanakan Bea Cukai Yogyakarta di PT Madubaru pada Selasa (24/2).
Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan rutin untuk memastikan pengelolaan dan pemanfaatan etil alkohol oleh perusahaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pencocokan antara jumlah fisik etil alkohol yang tersimpan di tangki dengan data administrasi yang telah dilaporkan oleh perusahaan.
Proses pencacahan dilakukan secara teliti guna memastikan kesesuaian antara kondisi riil di lapangan dengan pencatatan dokumen perusahaan.
Langkah ini bertujuan memastikan seluruh pemanfaatan etil alkohol oleh pabrik berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan serta mencegah potensi penyimpangan dalam penggunaannya.
Bea Cukai Yogyakarta terus memperkuat asistensi dan pembinaan kepada pelaku usaha agar proses bisnis berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bea Cukai Kediri Tindak 1,61 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Lebih Rp 2 Miliar di Nganjuk
- PT Sinergi Dagang Utama Resmi Kantongi Izin Penyelenggara & Pengusaha Gudang Berikat
- Ramadan Produktif, Perusahaan Ini Ekspor 695 Karton Pakaian dari Yogyakarta ke Jerman
- Bea Cukai Bersinergi dengan Masyarakat Bongkar Peredaran Rokok Ilegal di Kota Malang
- Bea Cukai Tegal Buka Peluang Ekspor Lebih Luas Bagi IKM Lewat Fasilitas Ini
- Bea Cukai Optimalkan Pelayanan dan Pengawasan di Bandara hingga Mal Pelayanan Publik