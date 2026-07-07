Beabadoobee Akhirnya Umumkan Judul dan Jadwal Rilis Album Baru

jpnn.com, INGGRIS - Penyanyi asal Inggris kelahiran Filipina, Beabadoobee akhirnya mengumumkan judul serta jadwal rilis album baru.

Beabadoobee akan merilis album bertitel Pylon pada 18 September 2026 via Dirty Hit dan Interscope Records.

Sebagai kelanjutan dari album yang menduduki peringkat nomor 1 di Inggris, This Is How Tomorrow Moves, album keempat Beabadoobee yang tegas dan mencolok ini dinamai berdasarkan menara listrik yang tersebar di setiap jalur utama di dunia.

Struktur yang kokoh dan ramping tersebut mengingatkan pemilik nama asli Beatrice Laus itu akan ikatannya dengan teman dan keluarga di rumah, saat dirinya menghadapi keterasingan dan isolasi ekstrem selama tur dalam beberapa tahun terakhir.

Judul tersebut juga dapat diartikan sebagai kiasan terhadap musik baru Beabadoobee yang tajam dan penuh tenaga, gelombang distorsi yang menggelegar dan menghantam.

Adapun 14 lagu dalam album Pylon mencerminkan suara letupan intens yang terdengar saat berjalan di bawah kabel listrik. Menara listrik juga merupakan simbol yang tepat untuk album yang mengupas kecemasan berulang di usia pertengahan dua puluhan.

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Single pertama dari album Pylon sudah bisa didengarkan di berbagai platform musik digital. Lagu Sun Has Set memperkenalkan Pylon sebagai, pada dasarnya, kumpulan lagu yang bermula dari catatan harian, kata-kata yang menurut Beabadoobee takkan pernah bisa diucapkan secara lantang.

"Banyak lagu di album ini berisi hal-hal yang ingin sekali aku sampaikan kepada seseorang. Lagu ini memiliki sudut pandang yang sempit dan picik, seperti, ‘Aku benci kamu. Kamu harus tetap di sini dan mendengarkan betapa aku membencimu. Karena aku tak pernah bisa mengatakannya," ungkap Beabadoobee.