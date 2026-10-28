Beasiswa Cendekia Baznas 2026 Sasar 300 Mahasiswa di Delapan Negara

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membuka pendaftaran Beasiswa Cendekia Baznas (BCB) Timur Tengah 2026 bagi 300 mahasiswa Indonesia, yang sedang menempuh pendidikan jenjang S1 dan S2 di delapan negara Timur Tengah.

Delapan negara tersebut meliputi Mesir, Libya, Maroko, Tunisia, Turki, Suriah, Yordania, dan Yaman. Pendaftaran beasiswa dibuka mulai 28 Oktober hingga 9 November 2026.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid mengatakan, program ini bertujuan menjaga keberlangsungan pendidikan sekaligus mencetak generasi unggul, berakhlak, dan berdaya saing global untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

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“Tahun 2026, Baznas menargetkan 300 mahasiswa penerima Beasiswa Cendekia Baznas (BCB) Timur Tengah dari seluruh provinsi di Indonesia,” ujar Sodik dalam peluncuran program BCB Timur Tengah 2026 di Kairo, Mesir, Selasa (27/10).

Acara tersebut disiarkan langsung melalui kanal YouTube Baznas TV.

Untuk mendukung pelaksanaan program selama dua tahun atau 24 bulan, Baznas menyiapkan anggaran sebesar Rp8.162.500.000. Setiap penerima beasiswa akan memperoleh uang saku Rp1 juta per bulan selama maksimal dua tahun.

Selain uang saku, penerima beasiswa mendapatkan seragam pakaian dinas harian (PDH), pendampingan melalui sesi mentoring bulanan, serta dukungan biaya untuk mengikuti kompetisi atau konferensi tertentu.

Calon penerima beasiswa harus merupakan warga negara Indonesia beragama Islam, berstatus mahasiswa aktif tingkat 1 hingga 4, serta diutamakan menempuh pendidikan S1, meskipun mahasiswa S2 juga dapat mendaftar.