menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Beasiswa Patriot untuk Ribuan Mahasiswa dari 7 Kampus, Ada UGM dan ITB

Beasiswa Patriot untuk Ribuan Mahasiswa dari 7 Kampus, Ada UGM dan ITB

Beasiswa Patriot untuk Ribuan Mahasiswa dari 7 Kampus, Ada UGM dan ITB
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Foto: Antara

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menargetkan 1.000 hingga 1.100 mahasiswa terpilih dari tujuh universitas negeri nasional dapat menerima Beasiswa Patriot yang rencananya diluncurkan secara perdana pada bulan depan.

Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan, perguruan tinggi negeri (PTN) yang menjadi mitra program tersebut, yakni:

1. Universitas Indonesia (UI)

Baca Juga:

2. IPB University

3. Institut Teknologi Bandung (ITB)

4. Universitas Padjadjaran (UNPAD)

Baca Juga:

5. Universitas Diponegoro (UNDIP)

6. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Kementrans menargetkan ribuan mahasiswa terpilih dari tujuh universitas negeri nasional menerima Beasiswa Patriot.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI