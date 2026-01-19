Beasiswa Patriot untuk Ribuan Mahasiswa dari 7 Kampus, Ada UGM dan ITB
Senin, 19 Januari 2026 – 08:01 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menargetkan 1.000 hingga 1.100 mahasiswa terpilih dari tujuh universitas negeri nasional dapat menerima Beasiswa Patriot yang rencananya diluncurkan secara perdana pada bulan depan.
Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan, perguruan tinggi negeri (PTN) yang menjadi mitra program tersebut, yakni:
1. Universitas Indonesia (UI)
2. IPB University
3. Institut Teknologi Bandung (ITB)
4. Universitas Padjadjaran (UNPAD)
5. Universitas Diponegoro (UNDIP)
6. Universitas Gadjah Mada (UGM)
Kementrans menargetkan ribuan mahasiswa terpilih dari tujuh universitas negeri nasional menerima Beasiswa Patriot.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Cetak SDM Sangat Unggul, Kementrans Siapkan Beasiswa Patriot untuk 1.100 Peserta dari 7 Kampus
- Membanggakan, Ratu Dinara Raih Predikat Peserta Terbaik di New York
- Prabowo Ingin Penerima Beasiswa Diperbanyak, LPDP Prioritaskan STEM
- Pemerintah Siapkan 5.750 Kuota Beasiswa LPDP di 2026
- 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi Beroperasi, Presiden Prabowo Keluarkan Instruksi Penting
- UGM Perkuat Respons Terpadu Tangani Bencana Hidrometeorologi di Sumatra